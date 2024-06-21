ضائقة مالية تدفع خمسيني للقفز من أعلى محور صفط اللبن بالجيزة

أقدم خمسيني على محاولة إنهاء حياته قفزا لمروره بضائقة مالية أعلى محور صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.

خمسيني يقفز من أعلي محور صفط اللبن

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من أعلى محور صفط اللبن بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص قيام خمسيني لا يحمل أوراق تدل على هويته بالقفز من أعلى محور صفط اللبن لمروره بضائقة مالية مما تسبب في اصابته بإصابات بالغة جرى نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.