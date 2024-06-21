غدًا.. 37 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية الثانوية العامة يالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن المديرية خلال الفترة الماضية وأثناء عطلة عيد الأضحي، كان على نفس درجة الاستعداد، من أجل توفير أقصي درجات الراحة لأبنائنا الطلاب في الثانوية العامة ولجميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

وأضاف الديب، في بيان له اليوم الجمعة، أن جميع اللجان بدائرة المحافظة ونطاق الإدارات التعليمية وعددها 107 لجنة امتحانية على أهبة الاستعداد لاستئناف الامتحانات في ثالث أيامها، والتي تنطلق غدا السبت بأداء طلاب الشعبة العامة وعددهم 37236 طالب وطالبة لمادة اللغة العربية وهي أول المواد التي سيؤديها الطلاب من المواد المضافة للمجموع، وذلك خلال الفترة من التاسعة من صباح السبت 22 وحتى الثانية عشر ظهراً ولمدة ثلاث ساعات.

تجهيز 41 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة

وأشار وكيل الوزارة، أنه وطوال قترة العيد تم عمل جولات ومتابعة مستمرة من كافة القيادات بالمديرية والإدارات التعليمية للوقوف على جاهزية اللجان وكذا الاستراحات وعدد 41 استراحة، والتي تم مدها بكافة المستلزمات اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن درجة الاستعداد القصوى مستمرة وغرفة العمليات المركزية بالمديرية منعقدة منذ انطلاق الامتحانات الاثنين 10 يونيو وحتى نهاية الامتحانات السبت 20 يوليو القادم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتقديم كافة التيسيرات والدعم والالتزام بكافة التعليمات للخروج بالامتحانات بالشكل اللائق والوصول بها الى بر الأمان.

عدد طلاب الثانوية العامة في البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علي مستوي الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.