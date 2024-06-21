ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم مخزن بويات في العمرانية الشرقية (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بويات بالعقار رقم 27 شارع محمد حسين من شارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية.

حريق مخزن بويات بالعمرانية الشرقية 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بويات بالعقار رقم 27 شارع محمد حسين من شارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق مخزن بويات العمرانية الشرقية حريق مخزن بويات الجيزة شارع محمد حسين