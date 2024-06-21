حريق يلتهم مخزن بويات في العمرانية الشرقية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بويات بالعقار رقم 27 شارع محمد حسين من شارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية.

حريق مخزن بويات بالعمرانية الشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بويات بالعقار رقم 27 شارع محمد حسين من شارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.