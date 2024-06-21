الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يشدد على التعامل بحزم مع حالات الغش

تستأنف غدًا السبت، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية ضمن الامتحانات الأساسية.

ومن جهته تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كل الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كل اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غشا إلكترونيا بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.