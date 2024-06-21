توجيهات السيسي للحكومة والهيئة الهندسية تتصدر النشاط الرئاسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي عدة توجيهات أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما أكدت رئاسة الجمهورية عبر بيان رسمى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وأشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.



وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن عقب أداء فريضة الحج لهذا العام

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

"أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأضاف الرئيس كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وتابع الرئيس كل عام وجميع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

