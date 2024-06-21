شلل مرورى بالطريق السياحي بسبب الازدحام فى بحيرة قارون

في نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك توافد المئات من الزوار طوال أيام إجازة عيد الأضحى، والذين قضوا أغلب الوقت بالسباحة فى مياه البحيرة، خاصة أن أجهزة وزارة البيئة والمحميات منعت نزول الزوار فى منطقة الشلالات وبحيرات وادى الريان خشية تعرضهم للغرق بسبب عدم تدرج الشواطئ، وأن الزائر يفاجأ بالمياه العميقة على بُعد قليل جدًا من الشاطئ مما ادى الى زيادة الاقبال على شواطئ بحيرة قارون طوال أيام الإجازة والتى امتدت لأكثر من أسبوع .

وشهد الطريق السياحى لبحيرة قارون توافد أعداد كبيرة من الأتوبيسات والسيارات الملاكى والرحلات لنقل الزوار إلى وادى الريان وشاطئ بحيرة قارون .

كما شهد الطريق السياحى مساء أيام إجازة العيد زحاما كبيرا خاصة فى ظل اقامة الأفراح وحفلات الزفاف واماكن التصوير "سيشن" فى القرى والفنادق السياحية على شاطئ البحيرة.

وقد اشتكى قائدى السيارات من التوقف التام فى حركة المرور ليلا وان المسافة من قرية اللؤلؤة حتى قرية شكشوك والتى تبلغ 8 كيلو مترات قطعوها فى ساعتين أو ثلاث ساعات بسبب الزحام فى أوقات المساء .

كما شهدت باقى المناطق السياحية - عين السيليين بالإضافة إلى قرية "تونس" التى جذبت الزوار بموقعها الفريد وطابعها الريفى ومقاصدها السياحية المتميزة وأيضا البحيرة المسحورة فى صحراء وادى الريان توافد الزوار، وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم قضاء أيام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات الحديقة، بالاضافة إلى الحديقة الدولية فى منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم .

ونشرت اجهزة الأمن بالمحافظة الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .



وكانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وعيادات متنقلة فى الطرق على المناطق السياحية بالاضافة إلى نقاط الاسعاف فى المناطق السياحية وعلى الطرق وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول، وانتشرت سيارات الإسعاف في عدد من النقاط علاوة على أطقم الإنقاذ .

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