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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي سائق مصرعه بينما أصيب 9 ركاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

مصرع وإصابة 10 في بولاق الدكرور 

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار إحدي الإطارات وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع السائق وإصابة 9 ركاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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