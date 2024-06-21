الأونروا: الاحتلال يمنع دخول الإمدادات الإغاثية الأساسية.. وغزة أصبحت بلا وقود

قالت إيناس حمدان، مدير مكتب إعلام الأونروا، ان الاحتلال يمنع دخول الإمدادات الإغاثية الأساسية الى قطاع غزة وما يدخل الآن يكون عبر معبر كرم أبو سالم بكميات شحيحة للغاية، حيث يضع الاحتلال العراقيل لمنع دخول المساعدات والتي يطالب الأونروا بتسهيل دخولها لانقاذ 2 مليون مواطن.

وأضافت مدير مكتب إعلام الأونروا، في مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ان غزة أصبحت بلا وقود والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية قليلة للغاية ولا تكفي أي شيء، موضحة أن المياه النظيفة غير موجودة وكذلك المواد المعيشية مثل الأغطية والخيام.

وتابعت مدير مكتب إعلام الأونروا، أن هذه الحرب ضد الأطفال والطلاب، حيث حرم 600 ألف طالب من العام الدراسي الحالي مع دخول الحرب شهرها التاسع دون وجود أي خدمات تعليمية.

