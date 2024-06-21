اتحاد المصريين بالسعودية: استلام شهادات وفاة الحجاج خلال الأيام المقبلة

أعلن عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، دفن أغلب جثامين الحجاج المتوفين في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، لافتا إلى أنه متوقع استلام شهادات الوفاة وبلاغ الوفاة وكروكي أماكن دفن المتوفين من الجانب السعودي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، خلال تصريحات مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة من القنصلية العامة المصرية بجدة برئاسة القنصل العام السفير أحمد عبد المجيد وأعضاء البعثة الدبلوماسية، التي عملت على مدار الساعة لإصدار تصاريح الدفن مباشرة في المستشفيات، مما قلل الحاجة لزيارة القنصلية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن اللجنة قامت أيضاً بزيارة المصابين والمحجوزين في المستشفيات المختلفة داخل مكة المكرمة.