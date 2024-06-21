الثانوية العامة 2024.. نصائح الساعات الأخيرة قبل امتحان الغد

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، بالمواد المضافة للمجموع، غدًا السبت 22 يونيو، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحانات الأساسية بنظام اختيار من متعدد، بابل شيت ومقالي، ويواجهون امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

ويواجه طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وعن أهم الواجبات والمحظورات، خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق الامتحانات الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2024، وجهت الدكتورة مها عبد القادر أستاذ أصول التربية كلية التربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر عبر “البوابة نيوز”، عدة نصائح، كالآتي:

• مراجعة مادة الامتحان والأسئلة السابقة بصورة متقنة، حتى يتم اكتساب ما بها من خبرات، تصقل المعارف وتسهم في تنمية مقدرة الطالب على الأداء بما يتفق والوقت المحدد من الامتحان.

• تصميم جدول استذكار مرن يسمح باستيعاب مراجعة المواد الدراسية المتبقية، ويعطي وقتًا للاستراحة حتى لا يحدث إنهاك للذهن.

• الاستعانة بخرائط العقل أو ما يسمى بالخرائط الذهنية التي تمكنك من التركيز على النقاط الرئيسة من الموضوعات والمفاهيم، حتى يسهل عليك تذكرها أثناء أداء الامتحان.

• كن على يقين بأن الراحة الجسدية بأخذ القسط الكافي من النوم يعينك على معاودة الاستذكار وأنت بكامل التركيز، ويعيد إليك حيوتك ونشاطك بصورة جيدة.

• القرب من الله أمر مهم يعينك على تقوية عزيمتك ويعلى من همتك ويشعرك بالطمأنينة والراحة النفسية ويجعلك حتمًا راضيًا؛ فدومًا توكل على الذي خلق السماء بلا عمد.

محظورات يجب على طلاب الثانوية العامة 2024 الابتعاد عنها

• تجنب الإهمال في التغذية وابتعد عن الأطعمة الثقيلة أو المنبهات التي قد تؤثر على أدائك؛ فالتغذية الصحية هي المورد الرئيس لإمدادك بالطاقة التي بواسطتها تستطيع أن تؤدي مهامك من استذكار وأنشطة معتادة.

• كن واثقًا من نفسك وتمسك بالأمل وأجعل التفاؤل مسار يومك وحياتك، ووجه كلمات إيجابية وداعمة لنفسك حتى تؤدي ما عليك وأنت بكامل حيوتك.

• تجنب أن تقارن نفسك بالآخرين، وأن تجعل المنافسة معهم سبيلًا لزيادة التوتر وفقد الثقة بالنفس لديك، بل ركز على نقاط القوة لديك وأدائك الخاص؛ فقد خلقنا الله متفردين، وتلك طبيعة بني البشر.

• تجنب أن تترك بابًا للشعور بالقلق والخوف جراء الامتحان المنصرم والقادم، ودومًا كن متوكلًا على الله بعدما تؤدي ما عليك من مهام استذكار والمراجعة.

• مراعاة تنظيم وترتيب أمورك؛ حيث التأكد من توافر أدوات الامتحان، وآلية أو وسيلة وصولك لمكانه مبكرًا، من العوامل التي تساعدك على الهدوء وتقلل من معدلات التوتر والقلق المفرط لديك.

• وفي النهاية تأكد أن ما قمت به من جهد سيكلل بالنجاح بإذن الله؛ فلكل مجتهد نصيب من الخير باق.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.