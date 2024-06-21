مصرع وإصابة 49 شخصًا جراء حرائق الغابات فى تركيا

أكد وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، مصرع خمسة أشخاص فيما أصيب 44 آخرون بينهم عشرة حالتهم خطيرة جراء حرائق الغابات التى اجتاحت المناطق الواقعة جنوبى غرب تركيا.

وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركى اليوم الجمعة، أن الحرائق اندلعت في الحقول الواقعة بين منطقتي "جينار" في محافظة "ديار بكر" و"مازيداغي" في محافظة "ماردين"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على هذه الحرائق بفضل الجهود المبذولة من جانب رجال الإطفاء كما أن جهود التبريد مستمرة.

وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فرق من كل من إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا ومديرية إدارة الغابات ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى 112 فريقا صحيا للطوارئ من محافظتي "ديار بكر" و"ماردين" والمحافظات المجاورة للمشاركة في جهود إخماد الحرائق، مشيرا إلى أن محافظ ديار بكر "علي إحسان سو" وحاكم منطقة جينار "محمد فاتح غونلو" بالإضافة إلى قائد الدرك الإقليمي "سلجوق يلدريم"، تفقدوا المنطقة التي اندلع فيها الحريق بجينار.