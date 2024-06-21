"مرايا الكترا" يواصل ليالي عرضه على المسرح العائم

يواصل العرض المسرحي "مرايا الكترا" ليالي عرضه على خشبة المسرح العائم بالمنيل، والذي افتتحت أولى لياليه الثلاثاء الماضي، ويقدم العمل يوميا في التاسعة والنصف مساء.

"مرايا الكترا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، بقيادة الفنان سامح بسيوني، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: برين شامخ، ميرنا هشام، ريهام سالم، حسام الجندي، بمشاركة أعضاء فرقة مسرح الشباب.

"مرايا الكترا" من تأليف متولي حامد، ديكور د.محمد سعد، أزياء هبة عبدالحميد، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مناضل عنتر، مكياج رحاب طايع، وإخراج أيمن مصطفى.