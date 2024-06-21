انطلاق البطولة الدولية للشطرنج بنادي زفتى الرياضي

تنطلق اليوم، أول بطولة دولية للشطرنج في نادي زفتى الرياضي بمشاركة 150 لاعبًا من مختلف محافظات مصر إلى جانب بعض اللاعبين من دول العالم حيث تعتبر هذه البطولة فرصة للمحترفين والهواة على حد سواء للتنافس وتبادل الخبرات في هذه اللعبة الفكرية الاستراتيجية حيث تقام بنظام الشطرنج السريع.

ونادي زفتى الرياضي يعتبر أحد الأندية التاريخية في مصر حيث يضم العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ومنذ تأسيسه في عام 1925 يسعى النادي دائمًا لدعم وتطوير المواهب الشابة في مختلف الألعاب الرياضية إن دعمه الكبير للشطرنج يعكس شعبيتها داخل النادي ويساهم في تعزيز مكانتها كلعبة استراتيجية محبوبة.

وأكد المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الشطرنج بالغربية، أن نادي زفتى من الأندية المهتمة بتطوير لعبة الشطرنج في المنطقة ويلعب نادي زفتى الرياضي في دوري النخبة للشطرنج وقد تأهل إليه بعد تفوقه على أندية عريقة في الموسم المنقضي، يعد هذا الصعود إلى دوري النخبة إنجازًا كبيرًا لنادي زفتى الرياضي ويعكس التطور الذي يشهده في مجال الشطرنج.

من جهته قال الصحفي والإعلامي حسام جبر المشرف العام على البطولة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن لعبة الشطرنج في نادي زفتى الرياضي تحظى اهتمامًا كبيرًا، حيث يشارك فيها اللاعبون من مختلف الأعمار والمستويات، ومع بطولة اليوم، يأمل النادي في توفير منصة للمنافسة الشرسة وتبادل الخبرات بين اللاعبين المحترفين والهواة.

وأضاف، وتعد هذه البطولة الدولية فرصة لتعزيز العلاقات الثقافية والرياضية بين مختلف الدول المشاركة، ستوفر المنافسة الشديدة بين اللاعبين فرصة لتبادل الأفكار والتقنيات، وقد تساهم في نشر الشطرنج وتعزيز شعبيتها في العالم.

وأكمل، ومن المتوقع أن تكون بطولة نادي زفتى الرياضي للشطرنج فعالية رياضية مميزة ومليئة بالإثارة. ستتنافس المواهب العالمية في مباريات مثيرة وتحديات استراتيجية محمومة، وسينال الفائزون جوائز قيمة وتقدير الجميع، وبهذه البطولة، يؤكد نادي زفتى الرياضي مكانته كواحد من أبرز الأندية في مصر والدلتا، ويعزز دوره في تطوير الشطرنج كرياضة فكرية محبوبة، من المتوقع أن يتابع عشاق الشطرنج ومحبو الرياضة هذه البطولة بشغف وإثارة، وسيكون لها تأثير إيجابي على تطور الشطرنج في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة الدولية للشطرنج هي خطوة هامة في رحلة نادي زفتى الرياضي نحو تعزيز مكانته وتطوير رياضة الشطرنج في المنطقة والعالم، ستسهم المنافسة الشرسة والتبادل الثقافي بين اللاعبين في إثراء المشهد الشطرنجي وتعزيز الروح الرياضية والتعاون بين اللاعبين والأندية المشاركة.

من المتوقع أن يحظى هذا الحدث الرياضي بتغطية إعلامية واسعة، حيث ستكون الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية حاضرة لتغطية المباريات ونقل أخبار البطولة واللاعبين، ستكون هذه الفرصة مثالية للترويج لنادي زفتى الرياضي وللشطرنج كرياضة فكرية هامة.