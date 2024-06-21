أهم العلامات الصحية الشائعة التي تدل على الإصابة بمرض السكري

كشف الدكتور دونالد غرانت الطبيب العام والمستشار السريري الأول في Independent Pharmacy عن أهم العلامات والمؤشرات الشائعة التي تدل على الإصابة بمرض السكري وفقا لما نشرته مجلة ديلي إكسبريس.

وقال غرانت: من الصعب اكتشاف مرض السكري، وغالبا ما يترك دون علاج حتى ظهور مضاعفات صحية أخرى ولذلك يجب التعرف على أهم المؤشرات الصحية الأكثر شيوعا لمرض السكري والتى تتمثل فى الآتى ( كثرة التبول، الرؤية الضبابية، فقدان الوزن بشكل مفاجئ، زيادة الشهية أو العطش) .

ويحاول الجسم التخلص من الغلوكوز الزائد عن طريق التبول ويعد الاستيقاظ عدة مرات طوال المساء من الأعراض الشائعة.

وغالبا ما يكون لهذه الحالة آثار كبيرة على العين ما يؤدي إلى مضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين ويمكن أن يكون الانخفاض الكبير في الوزن علامة على أي نوع من مرض السكري.

بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين ما يؤدي إلى تكسير الدهون والعضلات كمصدر بديل للطاقة ليصبح الجسم مقاوما بشكل متزايد لتأثيرات الأنسولين ما يؤدي على غرار النوع الأول إلى استهداف الدهون والعضلات ونتيجة لذلك يعاني الجسم من زيادة مستويات الشهية لأنه يحتاج إلى تناول المزيد من الطعام للتعويض عن نقص الطاقة.