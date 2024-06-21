الأونروا: ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 90%

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الجمعة، عن هناك مخيمات للاجئين الفلسطينيين في غزة سُحقت تماما ونسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 90%.

وتسببت الحرب الدموية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على غزة، فى تداعيات كارثية فى القطاع، فضلًا عن تدهور الأوضاع فى باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا الضفة الغربية، ألقت بظلال كثيفة على أماكن سكن الفلسطينيين والعملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

من ناحية أخرى، قال جهاز الإحصاء الفلسطينى، أمس إن هناك نحو 6 ملايين لاجئ فلسطينى مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح البيان أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث فى الأردن نحو 40% من إجمالى العدد، فى حين بلغت هذه النسبة فى لبنان وسوريا نحو 8% و10% على التوالى.

وأضاف أن هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى حرب 1967 حسب تعريف الأونروا ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

ولفت البيان إلى نزوح ما يقرب 2 مليون مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكنهم، وأشار إلى أوضاع البطالة بين الفلسطينيين وقال إنها قفزت إلى مستويات غير مسبوقة.