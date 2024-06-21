كولر يعقد محاضرة فنية قبل التوجه لمباراة الداخلية للتركيز على الجوانب الفنية والخططية

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب مباراة الداخلية استعدادا لمواجهة الفريقين اليوم.

يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول دوري نايل، برصيد 39 نقطة، بواقع 12 فوز و3 تعادلات وهزيمتين، بعدما خاض 17 مباراة فقط.

أما فريق الداخلية فيقبع في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة حصدها من 25 مباراة، إذ حقق فريق الداخلية انتصارين فقط.

ولا يزال يمتلك الأهلي، مباريات أخرى مؤجلة بخلاف مواجهة اليوم أمام كل من طلائع الجيش من الجولة الثالثة عشر وبيراميدز الجولة الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر الجولة السابعة عشر، والمصري البوسعيدي الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر، والمقاولون العرب الجولة الثالثة والعشرون، وسموحة الجولة الرابعة والعشرون، وزد الجولة الخامسة والعشرون.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد عدد من لاعبي الفريق من قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن اللقاء المؤجل ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر استبعاد كلا من: محمد الشناوي، مصطفى مخلوف، علي معلول، بيرسي تاو، وسام أبو علي، عمر كمال، مروان عطية، كريم نيدفيد، كريستو، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.