سول تطلق طلقات تحذيرية عقب عبور جنود من بيونج يانج خط الحدود

أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الجمعة، أن قواته أطلقت طلقات تحذيرية بعدما عبر جنود كوريون شماليون الحدود بين الكوريتين لفترة وجيزة أمس الخميس.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - بأن مجموعة من القوات الكورية الشمالية التي كانت تقوم بعمل غير محدد داخل المنطقة منزوعة السلاح، عبرت خط ترسيم الحدود العسكرية في حوالي الساعة 11 صباح أمس بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان، أن الجنود الكوريين الشماليين عادوا إلى أراضيهم بعدما حذرهم الجيش الكوري الجنوبي من خلال مكبرات الصوت ثم أطلق طلقات تحذيرية.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال هذا الشهر التي يعبر فيها جنود كوريون شماليون الحدود.. حيث عبر بين 20 إلى 30 جنديا كوريا شماليا في 9 يونيو الجاري خط ترسيم الحدود العسكرية ثم انسحبوا بعدما أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية.. أعقبه اختراق مماثل يوم الثلاثاء الماضي.