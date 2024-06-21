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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعترف: مقتل جنديين في هجوم شنته المقاومة الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائره خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأعلن الجيش عن مقتل ضابط وجندي، وإصابة ثمانية آخرين في كمين نصبته كتائب القسام جنوب قطاع غزة.

 وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى نقل خمسة جنود إلى مستشفى هداسا في القدس، حيث وُصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

كما أصيب جنديين بجروح خطيرة إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في رفح، بحسب ما نشرته إذاعة جيش الاحتلال.

كما أكّد جيش الاحتلال مقتل جنديين من قوات الاحتياط في هجوم بقذيفة هاون نفذته كتائب القسام قرب حي الزيتون في مدينة غزة. وفي وقت سابق، أعلن الجيش إصابة ستة جنود في المعارك الجارية في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح جيش الاحتلال قبل يومين بأن عدد قتلاه منذ بدء الحرب بلغ 662 ضابطًا وجنديًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 3866، بينهم 582 إصاباتهم خطيرة. ولا يزال 239 جنديًا يتلقون العلاج من إصاباتهم في معارك غزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها نصبت كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية مدرعة، حيث تم تفجير لغم قوي في طريقها جنوب حي تل السلطان غرب رفح بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام.

وأضافت القسّام أن تفجير اللغم أدى إلى تدمير دبابة ميركافا بشكل كامل وقتل طاقمها، وأشارت إلى أن عمليات نقل أشلاء الجنود وحطام الدبابة استغرقت عدة ساعات.

 

الاحتلال الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية غزة