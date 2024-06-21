كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، جمعها من خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – أكرم توفيق – إمام عاشور.

وفي الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – أحمد عبدالقادر.

وكان الأهلي، نجح في الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، سجله محمود عبدالمنعم كهربا، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري.