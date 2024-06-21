الأرصاد: طقس حار مع ارتفاع نسب الرطوبة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة عن الأمس بمعدل 2 إلى 3 درجات، ليكون الطقس حاراً نتيجة تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يغطي مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية وأجزاء من آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأوضحت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن الكتل الهوائية شديدة الحرارة، عند مرورها على البحر المتوسط، تفقد جزءاً من حرارتها لكنها تحمل كميات كبيرة من بخار الماء مما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، ويالتالي يزيد الشعور بحرارة الجو.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى هي 38 درجة مئوية، لكن الشعور بالحرارة قد يتجاوز هذه الدرجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، خصوصاً في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 95% خلال الليل، بينما في القاهرة الكبرى، تصل نسب الرطوبة 85%، مما يجعل الطقس شديد الحرارة خلال فترة النهار.