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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

احتفالات عيد الأضحى.. عروض الفنون الشعبية تزين ممشى أهل مصر بالسويس

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احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الأضحى المبارك بممشى أهل مصر بالسويس، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قدمت فرقة أطفال السويس للفنون الشعبية عرضا فنيا مميزا بقيادة المدرب إبراهيم غريب، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها نوح الحمام، عدى القنال، ويا بيوت السويس، بجانب فقرة "التنورة" التي تفاعل معها الحضور.

أقيم الحفل تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا مكثفا للاحتفال بعيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد و مخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية وعروض وحفلات الفنون الشعبية
والموسيقى العربية بجميع المحافظات.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الفنون الشعبية عيد الأضحى