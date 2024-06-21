سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم

سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات، شهدتها الشوارع الرئيسية بتفرعاتها الجانبية والمياين الكبرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى حتى صباح اليوم الجمعة.

فقد انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما شهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

في سياق متصل ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وأيضا الإدارة العامة للمرور.