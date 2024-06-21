استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

الجمعة 21/يونيو/2024 - 09:04 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مستهل تداولات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024.

وسجل متوسط سعر الدولار بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء، ونحو 47.75 جنيه للبيع .

ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 47.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى حوالي 47.76 جنيه.

واستقر سعر الدولار بداية اليوم الجمعة في بنك مصر عند نحو 47.66 جنيه للشراء ، وسجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 47.76 جنيه.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة مصر نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل . نحو 47.75 جنيه للبيع .

وفي بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الجمعى نحو 47.66 جنيه للشراء ، ونحو 47.76 جنيه للبيع .

وبلغ سعر شراء الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.66 جنيه ، و بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.76 جنيه.

وثبت سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل نحو 47.75 جنيه للبيع .



وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 47.75 جنيه الشراء ، و سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.85 جنيه.

سجل سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.66 جنيه، و سجل سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول اليوم نحو 47.76 جنيه.