الثانوية العامة 2024.. الطلاب يواجهون امتحان اللغة العربية غدًا

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، غدًا السبت 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، الامتحانات بنظام اختيار من متعدد، بابل شيت ومقالي، ويواجهون امتحان مادة اللغة العربية.

ويواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.