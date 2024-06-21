مدفعية الاحتلال تواصل استهداف شرق دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف شرق دير البلح وبلدة المصدر وشرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

أصيب اليوم، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قدورة برام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع المخيم.

وأعلنت طواقم الإسعاف في قطاع غزة أنها تمكنت من نقل المصاب برصاص الاحتلال إلى مستشفى رام الله، ووصفت إصابته بالمستقرة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا بشكل مكثف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خان يونس، دون الإبلاغ عن شهداء أو مصابين.

كما نسف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران بشكل مكثف في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.