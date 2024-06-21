كوبا أمريكا 2024.. منتخب الأرجنتين يستهل مشواره بفوز على كندا بقيادة ميسي

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا على كندا بثنائية دون رد في بطولة كوبا أمريكا 2024، في ليلة تألق الأسطورة ليونيل ميسي في افتتاح النسخة الثامنة والأربعين من البطولة.

وأقيمت مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2024 بين منتخب الأرجنتين ضد كندا على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.

تقام كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

شارك ميسي في التشكيل الأساسي للمنتخب الأرجنتيني وخاض اللقاء كاملًا وأسهم في فوز منتخب التانجو على نظيره الكندي، حيث قدم تمريرة سحرية جاء منها الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني، في ليلة مشاركته رقم 35 في مباريات كوبا أمريكا، ليصبح أكثر لاعب شارك في البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما سيطر منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى منتخب كندا.

وفي الشوط الثاني، ترجم رفاق ميسي سيطرتهم على اللقاء إلى هدفين، حيث نجح جوليان ألفاريز في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49، بعد تمريرة من ميسي لزميله أليكسيس ماك أليستر، الذي اصطدم بحارس مرمى كندا، لتتجه الكرة إلى ألفاريز، الذي قص شريط أهداف المباراة.

وأضاف لاوتارو مارتينيز البديل، الهدف الثاني في الدقيقة 88، بعدما انفرد بالحارس بسبب تمريرة ميسي.

كوبا أمريكا 2024

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بجانب منتخبات كندا، بيرو، وتشيلي.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب كندا الترتيب بلا نقاط.

وبذلك، بدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شباك كندا، حيث يحمل زملاء ليونيل ميسي لقب البطولة في نسختها الأخيرة 2021 على حساب البرازيل.