إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قدورة برام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قدورة برام الله.

أعلنت طواقم الإسعاف في قطاع غزة أنها تمكنت من نقل المصاب برصاص الاحتلال إلى مستشفى رام الله، ووصفت إصابته بالمستقرة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا بشكل مكثف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خان يونس، دون الإبلاغ عن شهداء أو مصابين.

كما نسف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران بشكل مكثف في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ قليل، غارة على منزلا في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.