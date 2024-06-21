كوبا أمريكا 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأرجنتين وكندا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا، التي تقام حاليًا على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، في افتتاح بطولة أمريكا 2024.

وانطلقت اليوم الجمعة ، منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في النسخة الثامنة والأربعين من البطولة، والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

ويشارك ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني أساسيًا مع منتخب بلاده أمام كندا، وذلك في مباراته رقم 35 في بطولة كوبا أمريكا، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في البطولة القارية.

سيطر منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص على مرمى منتخب كندا، لينتهي شوط اللقاء الأول بلا أهداف.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بجانب منتخبات كندا، بيرو، وتشيلي.