كوبا أمريكا 2024.. ميسي يحقق رقمين قياسيين مع منتخب الأرجنتين

حقق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، رقمين قياسيين بمشاركته في مباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا، المقامة حاليًا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقام مباراة منتخب الأرجنتين ضد كندا على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تنطلق اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا.

وكسر ميسي رقمًا قياسيًا بمشاركته مع منتخب الأرجنتين أمام كندا، ظل صامدًا منذ 71 عامًا.

وتخطى ميسي رقم الحارس التشيلي سيرخيو لينفنجستون، الذي شارك في 34 مباراة في بطولة كوبا أمريكا.

ويشارك ميسي في الوقت الحالي في مباراته رقم 35، ليصبح أكثر لاعب خوضًا للمباريات في البطولة القارية.

كوبا أمريكا 2024

كما يخوض ميسي النسخة السابعة له من بطولة كوبا أمريكا، حيث شارك في نسخ: 2007 و2011 و2015 و2016 و2019 و2021، لتصبح النسخة الثامنة والأربعين من المسابقة (2024) رقم 7 بالنسبة إلى البرغوث الأرجنتيني، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة خلف الإكوادوري أليكس أجونياجا، الذي شارك في 8 نسخ سابقة.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بجانب منتخبات كندا، بيرو، وتشيلي.