مشاجرة إمام عاشور داخل مول الشيخ زايد تشعل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة

انتشر مقطع فيديو مصور يظهر خلاله إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، في مشاجرة وبرفقته آخرين ضد مشرف أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث لاقي الفيديو رواجا بين رواد الموقع، وسط تفاوت في الآراء بين مؤيد لموقف إمام عاشور ومعارض له.

إمام عاشور يعتدي على مشرف أمن بالجيزة

حيث ظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وبرفقته آخرين يعتدون على مشرف أمن، وعلق البعض بأن اللاعب تعدي على مشرف الأمن بسبب تعرض زوجته للمعاكسة من قبل أمن المول.

محضر تعدي ضد إمام عاشور

وفي سياق متصل حرر مشرف أمن بمول شهير بمدينة الشيخ زايد محضرا ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وآخرين كانوا برفقته، يتهم فيه اللاعب بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب محدثا إصابته بكدمة في القدم اليمني مدعما بلاغه بالفيديو المتداول والتي يتعرض فيه للضرب.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل تحريات موسعة في الواقعة لبيان سبب وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.