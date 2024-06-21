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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بوضع خريطة على واجهة محله بالشيخ زايد تضم حلايب وشلاتين المصريتين لدولة السودان

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على احد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان المتهم بوضع خريطة لدولة السودان على واجهة محله تضم حلايب وشلاتين المصريتين لدولة السودان بمنطقة الشيخ زايد.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لمحل بمنطقة الشيخ زايد قام صاحبه بوضع خريطة على واجهته لدولة السودان تضم الخريطة حلايب وشلاتين النصريتين لدولة السودان وسط غضب رواد موقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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