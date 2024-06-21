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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم.. الاحتفال بـ "يوم الأب العالمي"

يوم الأب العالمي
يوم الأب العالمي
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يحتفل العالم اليوم الجمعة في الحادي والعشرين من يونيو من كل عام بـ "يوم الأب العالمي".

يختص اليوم العالمي للأب بالاحتفال الاجتماعي للعرفان بالجميل، وتقدير مجهودات الآباء على التضحيات التي يقدمونها والتفاني تجاه أسرهم، وتحمّلهم مسؤولية تنشئة الأطفال وتربيتهم.

ويحتفل بهذه المناسبة في أيام مختلفة في أنحاء العالم، فبينما خصصت بعض الدول 21 يونيو للمناسبة، يحتفل محرك البحث "جوجل" بيوم الأب بشعاره الشهير مع صورة تعبيرية لوفاء الأبناء للآباء في أنحاء مُختلفة من العالم.

يعود تاريخ الاحتفال بـ "عيد الأب" إلى عام 1908، ولكن تم تمييزه بطرق مختلفة حول العالم، في حين أن الآباء يستحقون الاحتفال كل يوم، فإن العديد من البلدان حول العالم تكرس يومًا واحدًا في السنة لتظهر للآباء مدى حبهم وتقديرهم، ومع ذلك، فإن تاريخ عيد الأب يختلف عالميًا، في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى كثيرة من العالم.

اليوم احتفال يوم الأب العالمي