ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران بشكل مكثف في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ قليل، غارة على منزلا في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.

قوات الاحتلال نسف مباني سكنية الحي السعودي رفح الفلسطينية