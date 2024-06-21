قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النيران بشكل مكثف في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ قليل، غارة على منزلا في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة.