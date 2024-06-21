الصين تعارض زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية

قال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده تعارض بشدة وقدمت احتجاجات رسمية جادة بشأن زيادة الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية الإضافية على بعض البضائع الصينية.

أشار خه يا دونغ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة قررت في 14 مايو الماضي زيادة التعريفات الجمركية الإضافية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم- أيون والخلايا الشمسية والمعادن الرئيسية.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية، ويصر على الإبقاء على التعريفات الجمركية وزيادتها بموجب المادة 301، ويقوم بتسييس المسائل الاقتصادية واستخدامها كسلاح، وهو ما يتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين ويعد مثالا نموذجيا للتلاعب السياسي، على حد وصفه.