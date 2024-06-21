كوبا أمريكا 2024.. ميسي يزين تشكيل منتخب الأرجنتين أمام كندا بمباراة الافتتاح

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كندا، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتنطلق اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في النسخة الثامنة والأربعين من البطولة، التي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

يحتضن ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكندا، في اللقاء الذي ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، تشكيل منتخب بلاده أمام كندا، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة جوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بجانب منتخبات كندا، بيرو، وتشيلي.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة كندا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا

خط الوسط: أنخيل دي ماريا - أليكسيس ماك أليستر - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

وفي الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.