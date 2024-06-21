استشاري الطاقة الكهربية: من 2014 حتى الآن مصر أصبحت محور عالمي للطاقة الكهربية

قال المهندس احمد الشناوي استشاري الطاقة الكهربية، في عام 2014 كان اجمالي انتاج الطاقة الكهربية حوالي 22 الف ميجا وات والطاقة الكهربية المطلوبة للمشتركين 29 الف ميجا وات ولهذا السبب كان بيتم قطع الكهرباء علي المشتركين لمده تصل الي اربع او خمس ساعات يوميا.

وأضاف، لذلك اتخذت وزاره الكهرباء خطوات جباره لعلاج هذه المشكلة وبدأت من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015، حيث تم التعاقد مع شركه سيمنز العالمية لبناء ثلاث محطات عملاقة في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف وهي محطات تعمل بنظام الدورة المركبة لتحقيق اقصى استفادة في انتاج الطاقة الكهربية وتتكون كل محطه من اربع وحدات طاقه كل وحده 1200 ميجا وات بطاقه اجماليه للمحطة 4800 ميجا وات وبطاقه اجماليه للمحطات الثلاثة 144800 ميجا وات.

وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم إنشاء محطه بنبان في اسوان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1546 ميجاوات وكذلك تم انشاء محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقه الرياح وهي من اكبر محطه طاقه رياح في العالم بطاقة إنتاجية 582 ميجاوات بالإضافة إلي زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات طاقه الرياح بالزعفرانة والعين السخنة كما تم العمل علي اصلاح وصيانه محطات الكهرباء المتوقفة عن العمل وسرعه إدخالها الخدمة وربطها مع الشبكة الكهربية ، ويبلغ إنتاج الطاقة الكهربية في مصر الأن 65 ألف ميجا وات وأقصى استهلاك للطاقة الكهربية يبلغ حوالي 35 الف ميجا وات أي ان الشبكة الكهربية قادره علي تلبية كافة احتياجات المستهلكين وعدم انقطاع الكهرباء في حاله توافر الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات انتاج الكهرباء

ولذلك بدأت وزرارة الكهرباء في تبني خطة استراتيجية لكي تكون مصدر محور عالمي للطاقة الكهربية عن طريق الربط الكهربي مع دول الجوار بالإضافة إلي أوروبا ويحقق الربط الكهربي عدة فوائد منها فوائد اقتصادية مثل بيع الطاقة الكهربية لهذه الدول بالعملة الصعبة وكذلك الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة بين كل بلد عن الأخرى وأيضا عدم الحاجة إلى أنشاء محطات أنتاج كهرباء جديده كل هذه العوامل تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وأيضا يوجد فوائد فنية حيث يساعد الربط الكهربي علي استقرار الشبكة الكهربية وتقليل الاعطال بالاضافة الي تنويع مصادر الطاقة الكهربية وايضا فؤائد بيئيه جيث يساعد علي تقليل الاعتماد علي المحطات التقليديه التي تعمل بالغاز الطبيعي او المازوت وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونيه وايضا توفير كميات كبيره من الغازالطبيعي المخصصه لمحطات الكهرباء يمكن تصديرها وبالتالي زياده موارد الدوله من العمله الصعبه وايضا استخدامها في شركات انتاج الاسمده والبتروكيماويات ويالتالي زياده القيمه المضافه

وذكر الربط مع قاره افريقيا والبدايه عام 1998 كان الربط الكهربي مع ليبيا علي جهد 220كف وتبلغ قدره الربط الكهربي الان 200 ميجا وات ومن المخطط زيادته ال2000 ميجاوات ومن المخطط ربط الشبكه الكهربيه الليبيه مع الشبكه الكهربيه لدول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب ) وفي عام 2020 كان بدايه الربط الكهربي مع السودان علي جهد 220 كف وبقدره 80 ميجا وات ومن المحطط زياده القدره زيادته الي 300 ميجا وات

وايضا الربط مع قاره اسيا والبدايه عام 1998مع المملكه الاردنيه علي جهد 400 كف بقدره 450 ميجاوات ومن المخطط الربط مع العراق ليصبح ربط ثلاثي مصر الاردن العراق ، والربط الكهربي مع السعوديه حيث تمتلك مصر والمملكه العربيه اكبر شبكتين لانتاج الكهرباء في الوطن العربي تتعدي 140 الف ميجا وات ونظرا لاختلاف ساعات ذروه استهلاك الكهرباء بين البلدين حيث يوجد فرق ثلاث ساعات سوف يتم تبادل 3000 ميجاوات بين البلدين وتوجد عده عوامل فنيه هامه تم مراعاتها عند تنفيذ مشروع الربط الكهربي ونظرا لاختلاف التردد بين البلدين حيث التردد في مصر 50 هرتز والتردد في السعوديه 60 هرتز يتم نقل الطاقه الكهربيه علي الجهد المستمر ويبلغ طول خط الربط بين البلدين حوالي 1372 كيلومتر مقسمه بين خطوط هوائيه تبلغ طولها 1350 كيلومتر وخط تحت خليج العقبه بطول 22كيلومتر ويتضمن ثلاث محطات محولات هي محطه محولات بدر بالقاهره ومحطه محولات المدينه المنوره ومحطه تبوك بالسعوديه وبعد اتمام المشروع يكون تم الربط مع الشبكه الكهربيه لدول الخليج العربي ويعتبر هذا المشروع بدايه لانشاء السوق العربيه المشتركه ، اما الربط مع قاره اوروبا ففي اكتوبر عام 2021 تم توقيع مذكره تفاهم بين الشركه القابضه لكهرباء مصر وقبرص واليونان مذكره للربط الكهربي بينهم بقدره 2000ميحا وات وسيتم الربط بين مصر وقبرص عن طريق كابل بحري تحت سطح البحر بطول 500 كيلو متر ومن قبرص الي جزيركريت باليونان ومنها الي الشبكه الكهربيه لاوروبا وسيتم نقل الطاقه الكهربيه علي الجهد المستمر نظرا لطول المسافة والفقد الكهربي اقل بكثير في حاله استخدام الجهد المتردد

ومن جانب آخر اوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ 50% وأن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى وان الجدول الزمني لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 الألف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى في مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات نوفمبر من نفس العام وإنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.