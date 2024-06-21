الأهلي يبحث عن وصافة الدوري من بوابة الداخلية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الداخلية ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في مباراة اليوم الجمعة، للزحف نحو الصدارة والصعود لوصافة الدوري، ومطاردة نادي بيراميدز الذي يتصدر ترتيب الدوري في انتظار خوض الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة.

وتنطلق مباراة الأهلي مع الداخلية في السابعة من مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة 12 للدوري الممتاز.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة ويسعى للفوز للوصول لوصافة الدوري في انتظار خوض مبارياته المؤجلة.

في المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة وأصبح مهدد بالهبوط للقسم الثاني.