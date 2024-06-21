23 عامًا على رحيل السندريلا.. سعاد حسني صانعة البهجة التي عانت البؤس

تحل علينا ذكرى رحيل الفنانة سعاد حسني، التي نجحت في أن تدخل قلوب محبيها ومعجبيها من أوسع الأبواب، ونجحت في أن تعبر عن مشاكل وهموم وأفكار وأحلام كل طبقات الشعب المصري، الأرستقراطية والفلاحة والعاملة والشابة الجامعية والمرأة المتزوجة وغيرها.

قدر ما يبدو حضورها على الشاشة مبهجا، قدر ما هو مؤلم لكل محبيها، الذين عرفوا ما عانته وكم مرة ظلمت نفسها دون أن تدري، وبينما جاءت وفاتها صادمة، حيث كانت الفتاة التي يتمناها كل شاب رحلت وحيدة في بلد غريب تاركة وراءها لغز مقتل السندريلا ؟

سعاد حسني وصلاح جاهين ثنائي فني متميز

كونت سعاد حسني والشاعر الفنان صلاح جاهين ثنائي فني يصعب تكراره، وقدما معًا أفلامًا ناجحة كانت من تأليفه أو كتب لها السيناريو والحوار، وكلمات أغاني استعراضية.

وأبرز أعمالهم الفنية فيلمي خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، أستمر فيلم خلي بالك من زوزو في السينما، وحقق إيرادات كبيرة جدًا، وهذه الحالة لم تختلف كثيرًا عند عرض فيلم أميرة حبي أنا، والذي حقق نجاحًا موازيًا.

سعاد حسني تعتزل الغناء بعد وفاة صلاح جاهين

جمع بين صاحب الرباعيات "صلاح جاهين" والسندريلا "سعاد حسني" علاقة قوية فهو يعد "الأب الروحي" وقالت عنه السندريلا الكثير في مذكراتها: "تعلمت منه البهجة في ظل أنه كان يعاني من الاكتئاب، هو الإنسان الوحيد الذي شعرت في صلتي به أن كياني قوي وأن لدي قدرة على الإبداع والفن في أحسن حالاتها، هو الأستاذ والصديق".

وأضافت: "صلاح هو اللي عمل زوزو، اللي علمني أحافظ على الفن ما أتنازلش عنه وكان عاشقًا للحياة شاعرًا حقيقيًا، وكان يعرف حالتي النفسية من غير ما يسألني، صلاح بالنسبة لي مش ميت والحاجة الوحيدة اللي بتعطيني أمل هي أفكاره ورسومه وكلامه".

اعتزلت الفنانة الراحلة سعاد حسني، الغناء بعد أن قدمت أغنية "لحظة سجودي" ناعية فيها والدها الروحي، وقدمتها بعد أن طلبت من الشاعر محمود الشريف أغنية دينية، ومن كلمات بهاء جاهين.

هكذا نعى أحمد زكى السندريلا سعاد حسني

رحلت سعاد حسني عن عالمنا في مثل هذا اليوم، حين وجدت جثتها ملقاة على الأرض أمام مبنى ستيوارت تاور، حيث كانت تسكن، ونعى أحمد زكي الراحلة سعاد حسني، وقال: "إليها.. هي.. إلى الفنانة سعاد حسني يا أكثر الموهوبين إتقانا.. وأكثر العباقرة تواضعا.. وأكثر المتواضعين عبقرية.. بوجودك ملأت قلوب البشر بالبهجة.. وبغيابك ملأتها بالحزن.. استريحي الآن.. اهدئي.. يا من لم تعرف الراحة من قبل.. لك الرحمة وكل الحب وكل التقدير.. أسكنك الله فسيح جناته.. يا من جعلت حياة الناس أكثر جمالا".