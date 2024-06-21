الهند: 110 وفيات و40 ألف إصابة بضربات الشمس خلال فصل الصيف

سجلت الهند ما لا يقل عن 110 وفيات وأكثر من 40 ألف إصابة بضربات الشمس خلال الفترة بين أول مارس الماضي و18 يونيو الجاري، وسط موجة حر شديدة وطويلة تشهدها البلاد حاليًا.

وقال مسئول بوزارة الصحة الهندية - وفقًا لشبكة (إنديا تي في) الهندية أمس الخميس إن مناطق بشمال غربي البلاد وشرقها شهدت ضعف العدد المعتاد لأيام الحر، ما أدى إلى وفاة وإصابة العديد نتيجة ضربات الشمس.

ووجه مؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية لرعاية المرضى المتضررين من ارتفاع الحرارة، كما تعمل المستشفيات بمدينة دلهي على زيادة عدد الأسرة للتعامل مع الأزمة.

وكانت درجات الحرارة شمالي الهند قد ارتفعت إلى نحو 50 درجة مئوية خلال إحدى أطول موجات الحر التي تم تسجيلها في البلاد، والتي أدت أيضًا لنفوق الطيور، بينما شهدت المستشفيات تدفقًا للمرضى المتضررين من الحرارة.