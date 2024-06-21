"كان نفسه يموت هناك".. وفاة حاج من الفيوم أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة

سادت حالة من الحزن الشديد في قرية سرسنا بمركز طامية بمحافظة الفيوم، عقب وفاة الحاج عادل عبد التواب السيد البالغ من العمر 59 عاما أثناء أداء مناسك الحج، حيث وقف على جبل عرفات ورمي الجمرات وبعد ذلك توفاه الله.

وقال محمد عماد أحد أقارب الحاج، أن الحاج المتوفي كان يمني النفس أن يذهب إلى الحج ويدعى الله في كل صلاته أن يؤدي فريضة الحج، وكان لديه الثقة بأن الله سوف يستجيب لدعائه، وقبل الذهاب إلى السعودية كان في غاية السعادة والفرح وقال لأسرته «نفسي أموت هناك».

وتابع أن اسرته تلقت آخر مكالمة من الحاج عادل كانت في يوم عرفات وأبلغ الاسرة أنه بصحة جيدة وقلبه مليء بالفرحة والبهجة، وبعد رمي الجمرات توفاه الله داخل الأراضي المقدسة استجابة لرغبة الفقيد، ومن المقرر أن يتم دفنه في مكة المكرمة وأداء صلاة الغائب عليه في قريته وأخذ واجب العزاء.

وأضاف محمد بأن الحاج عادل اشتهر بين أهل القرية بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة طوال فترة حياته، وكان قلبه متعلق بالمساجد ويؤدي جميع الفرائض في وقتها، وعندما كنت اجلس معه كان يبلغني عن رغبته في أداء مناسك الحج لكي يكمل أركان الإسلام الخمسة وربنا استجاب لدعواته.