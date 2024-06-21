البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون

التقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الدكتور ميشال يونس عميد كلّية اللاهوت في الجامعة الكاثوليكية في ليون، أمس الخميس، وذلك خلال زيارة غبطته إلى الجامعة الكاثوليكية في ليون Catholic University in Lyon UCLY، في مدينة ليون Lyon - فرنسا.

رحّب الدكتور يونس بالبطريرك، معبّرًا عن اعتزازه باستقباله، معتبرًا زيارته لكلّية اللاهوت مصدر بركة ونعمة كبرى، مؤكّدًا سعيه مع الأساتذة والطلاب إلى دراسة كلمة الرب والتعمّق بالعلوم اللاهوتية، لما فيه خير الكنيسة وخلاص المؤمنين.

وقدّم الدكتور يونس عرضًا مسهَبًا تناول فيه أبرز الأعمال التي تقوم بها الكلّية، والاختصاصات والشهادات التي تمنحها.

ومن جهته، شكر البطريرك للدكتور يونس حفاوة الاستقبال، معربًا عن سروره بهذا اللقاء، مثمّنًا الجهود التي يبذلها الدكتور يونس وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في الكلّية، وما يقومون به على صعيد دراسة اللاهوت وسائر العلوم الكنسية، لتأمين التنشئة اللازمة للطلاب من إكليريكيين وعلمانيين في ليون وخارجها.

ورافقه في هذه الزيارة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

وأهدى الدكتور يونس إلى غبطته ميدالية كلّية اللاهوت وبعض إصداراتها، عربون محبّة وإكرام وتقدير.