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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يحسم مصير تاو وقندوسي مع الأهلي

أحمد قندوسي لاعب
أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار
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يحسم مارسيل كولر موقف ثنائي الأهلي بيرسي تاو وأحمد قندوسي من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل في الميركاتو الصيفي خاصة أن المدير الفني السويسري بدأ ثورة في ملف اللاعبين الأجانب داخل النادي ويسعي للتعاقد مع نجوم سوبر. 

وتنتهي إعارة الجزائري أحمد قندوسي لصفوف سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الحالي وهناك اتجاه لعودة في ظل التألق مع فريقه الحالي ليكون بديل سوبر في خط الوسط مع اقتراب رحيل عمرو السولية ومجدي أفشة وعدم قناعة كولر بكريم نيدفيد. 

أما بيرسي تاو فهناك اتجاه داخل الأهلي لبيعه في الميركاتو الصيفي في حال تلقى عرض مادي كبير، خاصة أنه يمثل عبئا على خزينة النادي حيث يحصل على مليون و350 ألف دولار سنويا، كما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل. 

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