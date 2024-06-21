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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النادي الأهلي يكثف المفاوضات مع يزن النعيمات

يزن النعيمات مهاجم
يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن
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تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم في النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الأردني يزن النعيمات لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتي. 

وكشفت مصادر بالأهلي أن مهاجم وهداف منتخب الأردن أصبح الاختيار الأول لمارسيل كولر، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد خاصة مع اقتراب رحيل انتوني موديست ومحمود كهربا بعدما أصبح الأول خارج الحسابات تماما مع نهاية الموسم الأول له، إلى جانب ابتعاد كهربا عن مستواه ودخوله في أزمات كثيرة في الفترة الأخيرة. 

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي أبدت إعجابا بإمكانيات يزن النعيمات وعرضته على مارسيل كولر الذي وافق على ضم اللاعب ولكن يبقى المقابل النادي الكبير الذي يحصل عليه المهاجم الأردني عقبة إلى جانب ارتباطه بعقد مع نادي الأهلي القطري. 

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