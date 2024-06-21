القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"

رد القس دوماديوس الراهب على البيان التي أصدرته الكنيسة القبطية، والذي تضمن إيقافه لمده عام وإلزامه بالتواجد في الدير، وجاء ذلك خلال تعليق له على منشور الكنيسة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

قال القس دوماديوس الراهب ردا على بيان الكنيسة القبطية: شكرا جزيلا ابونا قداسة ألبابا ولكنى طلبت من اللجنة المجمعة ان ترتب لي لقاء ابوة انتظره من قداستك منذ ١١ عام حتى الان منذ ٢٠١٣

وخرجت من عند اللجنة الى الكاتدرائية ، ووجدت غبطتك متواجد ولم اجد ابونا كيرلس او ابونا مكارى للتواصل ، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير، اسمح لي ابى قداسة ألبابا بلقائك لمدة نصف ساعه، لأجل سلام الكنيسة وبنيانها اطلب لقاء قداستك ، وانت تعلم جيدا ًمدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي العام الذى تعلم أيضًا من أثاره ضدي.

وأضاف، أنني اعتذرت من خلال مقطع فيديو ونشرت عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تكدير الصفو العام شاكر ابوتك واحتضانك ورعايتك وأسمح لي بنشر القرار على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع ان البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة نحن كأشخاص ذاهبون ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة لأنها مبنية على السيد المسيح صخر الدهور ذهابي للدير وسام على صدري لأني سأتعزى بملك الملوك ابن المسيح الخاضع دائمًا وابدأ لمشيئة الرب يسوع المسيح لنشر المحبة والسلام وسلامًا وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية

«طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. ٤ طُوبَى لِلْحَزَانَى، لأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. ٧ طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. (متى ٥: ٣، ٤، ٧).