إعلام إسرائيلي: 3 إصابات خطيرة في صفوف الجيش جراء المعارك في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الجمعة، أن ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي أصيبوا خلال حدث صعب ثان في قطاع غزة، وأوضحت أن الجنود الآن في حالة خطيرة.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على شبان فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

ومساء أمس الخميس،اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهدفت به منزلًا في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا باتجاه أحد المنازل قرب مخيم للصحفيين في مجمع ناصر الطبي تمهيدا لهدمه.