واشنطن: اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية "مقلقة لكن ليست مفاجئة"

ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي وقعها زعيما البلدين، تثير قلق الولايات المتحدة لكنها ليست مفاجأة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، بعد الإعلان عن الاتفاقية الدفاعية في اليوم السابق، إن روسيا ربما تزود كوريا الشمالية بأسلحة في إجراء أشار إلى أنه سيكون ردا مماثلا على تسليح الغرب لأوكرانيا.

وأضاف بوتين أن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ فادحا" إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة، مؤكد أن موسكو سترد على هذه الخطوة على نحو "سيؤلم" سيول.

وقال جون كيربي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين إن الاتفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال كيربي في حديث سبق تعليقات الرئيس الروسي إن اتفاقية الدفاع "ليست مفاجأة".

وأضاف "تحدثنا وحذرنا لعدة أشهر من تنامي العلاقة الدفاعية بين البلدين وأتحنا سلسلة من المعلومات الاستخباراتية".

وذكر أنه "كشفنا عن معلومات حول مساندة كوريا الشمالية لروسيا في حربها في أوكرانيا وحول نقلهم لأسلحة. تعاملنا مع الأمر بجدية كما هو واضح".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد عبّر، الثلاثاء، عن قلقه من الدعم الذي قد تقدمه روسيا لبرنامج الصواريخ والبرنامج النووي التابعين لكوريا الشمالية.