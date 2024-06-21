أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار تجاه خيام النازحين في مواصي رفح الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة على منزلًا في حي النصر بالقرب من حلويات المزنر غربي مدينة غزة.

مساء أمس الخميس،اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهدفت به منزلًا في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا باتجاه أحد المنازل قرب مخيم للصحفيين في مجمع ناصر الطبي تمهيدا لهدمه.