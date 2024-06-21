طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في حي النصر غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي النصر بالقرب من حلويات المزنر غربي مدينة غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية مكثفة على منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ومساء أمس الخميس،اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهدفت به منزلًا في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا باتجاه أحد المنازل قرب مخيم للصحفيين في مجمع ناصر الطبي تمهيدا لهدمه.