يورو 2024.. منتخب إسبانيا ثاني المتأهلين لدور الـ16 بهدف ذاتي بشباك إيطاليا

حقق منتخب إسبانيا فوزًا صعبًا على إيطاليا بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس على ملعب فيلتينس أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعدما فرض منتخب إسبانيا سيطرته على مجريات اللعب، واستحوذ بشكل كبير على الكرة طوال دقائق الشوط الأول.

ووضع المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في ملعبه، حيث أهدر أكثر من فرصة أمام المرمى، عن طريق لامين يامال ونيكو ويليامز وألفارو موراتا ثلاثي الخط الهجومي لمنتخب إسبانيا.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب إسبانيا مجددًا في هز شباك إيطاليا، حتى جاء الهدف الأول بالنيران الصديقة.

وأحرز ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا، هدف المنتخب الإسباني الوحيد في اللقاء بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في التعامل مع كرة نيكو ويليامز العرضية، التي لمسها الحارس دوناروما وارتطمت في قدم كالافيوري، لتسكن شباك المنتخب الإيطالي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

واستمر منتخب إسبانيا في الضغط على الخصم لمضاعفة النتيجة، ولكن فشلت محاولاته، التي كانت أبرزها كرة نيكو ويليامز، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 70.

وحاول منتخب إيطاليا بعد ذلك، تعديل النتيجة وتقدم نحو مرمى إسبانيا ولكن دون جدوى، ليفوز الأخير بهدف ذاتي.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، ليصبح ثاني المتأهلين لهذا الدور بعد منتخب ألمانيا متصدر المجموعة الأولى.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024، بينما تجمد رصيد منتخب إيطاليا عند 3 نقاط في المركز الثاني، فيما جاء منتخبا ألبانيا وكرواتيا ثالثًا ورابعًا بنقطة لكل منهما.