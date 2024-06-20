دبحوه أول يوم العيد.. تفاصيل مقتل طالب وإلقاء جثته بنزلة الدائري الأوسطي بالبدرشين

جريمة نكراء شهدتها مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، بعدما أقدم 3 أشخاص علي قتل طالب داخل فيلا بمجاروة 9، بسبب خلافات مالية، وقام المتهمون بلف الجثة داخل سجادة والقائها بالقرب من نزلة الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

بداية الواقعة بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، من خفير بمنطقة الدائري الأوسطي دائرة القسم، مفادها العثور علي جثة ملفوفة داخل سجادة.

بالانتقال والفحص عثر علي جثة شاب عشريني، ولم يعثر بحوزته علي اي مستندات تدل علي هويته.

بعمل التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المجني عليه وتبين انه يدعي "أحمد محمد"، 22 سنة، طالب ومقميم بمدينة حلوان.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي ويدعي "عبد الرحمن العدوي"، مقيم بمدينة 15 مايو.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الجريمة، واستدراج المجني عليه فجر أول أيام العيد، داخل فيلا محل سكن المتهم الرئيسي بمجاورة 9 بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مالية بينهم، واستعان باثنين من اصدقائه، وقاموا بقتل المجني عليه ولف جثمانه داخل سجادة، والتخلص منها بنزلة الطريق الدائري الأوسطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.